В топ-10 по уровню зарплаты выпускников вошли 2 вуза Петербурга

Более 80% отучившихся в Северной столице специалистов, вошедших в рейтинг, не стремятся переезжать в другие города и страны.

В топ-10 наиболее высокооплачиваемых специалистов РФ за 2016-2021 г.г. вошли выпускники двух вузов Петербурга — СПбГУ и СПбГЭУ. Об этом сообщил сервис по поиску работы SuperJob со ссылкой на своё исследование.

Специалисты изучали вопрос оплаты труда профессионалов в сфере экономики и финансов. По этому показателю СПбГУ стал шестым в списке, его выпускники получают около 115 тыс. рублей. Отучившееся в СПбГЭУ специалисты оказались на 9-ой позиции с зарплатой примерно 95 тыс. рублей.

В исследовании добавили, что свыше 80 % выпускников двух вузов преимущественно развиваются как профессионалы именно в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что работодатели Петербурга заинтересовались специалистами в сфере продаж.

Фото: Пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"