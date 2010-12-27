Петербургские самбисты везут из Румынии три медали

Они завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира в Румынии.

Подошел к концу чемпионат мира по самбо. О проходил в Румынии, в Бухаресте. Петербургские спортсмены везут на родину три медали. Об этом сообщают российские СМИ.

Так чеспионкой мира в весовой категории до 68 килограммов стала петербурженка Марина Мохнаткина. В поединке она одержала победу над хорватской спортсменкой Люцией Бабич. С серебряной наградой едет петербургский самбист Сергей Кирюхин (весовая категория – до 82 килограммов), в финале его одолел грузинский спортсмен Бесариону Берулаве. И медаль за третье место привезет Михаил Мохнаткин (весовая категория – до 100 килограммов).

Ранее на Piter.TV: Малкин вошел в историю "Питтсбург Пингвинз".

Фото: sambo-flas