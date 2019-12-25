Самая пожилая жительница Испании вылечилась от COVID-19

Женщина смогла побороть болезнь на 114-ом году жизни.

Самая пожилая жительница Испании вылечилась от коронавируса. Об этом сообщили родственники иностранки, которые от ее имени ведут Twitter-аккаунт. Она объяснили, что 113-летняя Мария Браниас смогла побороть COVID-19.

Испанцы рассказали, что последние 20 лет Мария проживала в доме престарелых в провинции Жирона (располагается в автономном сообществе Каталонии). В апреле 2020 году у женщины появились первые признаки инфицирования. Заражение коронавирусом у пациентки произошло в легкой форме. В начале мая стало известно, что испанка справилась с COVID-19. Во время лечения Мария находилась в изоляции в своей комнате. Она регулярно общалась по телефону с семьей.

Стоит отметить, что в том же доме престарелых от коронавируса погибло несколько стариков.

В Испании оценили возможность второй волны COVID-19.