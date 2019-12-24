Видео: Самая грустная новогодняя вечеринка проходит в Красноярском парке

Пользователи соцсетей из Красноярска, увидев это видео, пообещали прийти в парк и поддержать аниматоров.

По сети разлетелось видео с самой грустной новогодней вечеринкой в Красноярском парке Универсиады.

Местный житель снял на видео работу аниматоров в Красноярском парке Универсиады в Красноярске. Три человека в костюмах танцуют в совершенно пустом парке. Местные жители сообщают, что аниматоры приходят в парк и танцуют так уже не первый вечер. Видео разлетелось по соцсетям и получило название "самая грустная новогодняя вечеринка".

Пользователи соцсетей из Красноярска пообещали прийти в парк и поддержать аниматоров.

Сегодня ранее: В Башкирии покупатели ТЦ устроили потасовку из-за дешевых телевизоров (видео)

Видео: ВКонтакте