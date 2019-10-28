Видео: украшенный "Жигули" поднял новогоднее настроение петербуржцам на КАД

Некоторые видели авто и ранее.

На КАД замечен новогодний белый автомобиль "Жигули", на крыше которого виднеется украшенная елка. Своими впечатлениями от увиденного петербуржцы поделились в социальных сетях.

Праздник к нам приходит… автор поста

Судя по комментариям под постом, горожане разделили новогоднее настроение хозяина машины. Некоторые рассказали, что видели авто и ранее.

Видела его в воскресенье на Октябрьской набережной, но без подсветки по всему кузову, только с ёлкой. Поднял настроение. пользователь в комментариях под постом

Ранее "Пассажиравтотранс" запустил акцию "Везет в новый год", в ходе который водителем автобуса будет Дед мороз, а номер автобуса – 2022. Компания показала утренние сборы водителя Деда Мороза.

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