  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:09
145
smirenny Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Пассажиравтотранс" показал утренние сборы водителя Деда Мороза

0 0

Сказочный водитель возит пассажиров на маршруте 2022.

В понедельник, 27 декабря, "Пассажиравтотранс" запускает акцию "Везет в новый год", в ходе который водителем автобуса будет Дед мороз, а номер автобуса – 2022.

На самом деле увидеть сказочного водителя можно на маршруте №24. Акция продлится до 31 декабря. Напомним, автобус идет от станции метро "Василеостровская" до улицы Хасанская. Предприятие предлагает также поучаствовать в конкурсе, делая фото и публикуя их на странице в соцсети. Подарком станет "Подорожник" с ресурсом в 2022 рубля.

Утром "Пассажиравтотранс" опубликовал видео сборов Деда Мороза. Сказочный водитель надел узнаваемый красный халат, рукавицы, взял удостоверение и табличку маршрута с номером 2022 и отправился в путь. 

Видео: Пассажиравтотранс / Телеграм

Теги: везет в новый год, дед мороз, пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии