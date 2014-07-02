"Пассажиравтотранс" показал утренние сборы водителя Деда Мороза

Сказочный водитель возит пассажиров на маршруте 2022.

В понедельник, 27 декабря, "Пассажиравтотранс" запускает акцию "Везет в новый год", в ходе который водителем автобуса будет Дед мороз, а номер автобуса – 2022.

На самом деле увидеть сказочного водителя можно на маршруте №24. Акция продлится до 31 декабря. Напомним, автобус идет от станции метро "Василеостровская" до улицы Хасанская. Предприятие предлагает также поучаствовать в конкурсе, делая фото и публикуя их на странице в соцсети. Подарком станет "Подорожник" с ресурсом в 2022 рубля.

Утром "Пассажиравтотранс" опубликовал видео сборов Деда Мороза. Сказочный водитель надел узнаваемый красный халат, рукавицы, взял удостоверение и табличку маршрута с номером 2022 и отправился в путь.

Видео: Пассажиравтотранс / Телеграм