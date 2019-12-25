Самая дорогая комната Петербурга продаётся почти за 10 млн рублей

В октябре на рынке недвижимости экспонируется около 2,4 тыс. комнат.

Эксперты профильного агентства недвижимости "Доли.ру" поделились с Piter.tv рейтингом самых дорогих предложений недвижимости в Петербурге.

По словам специалистов, в октябре на рынке недвижимости города представлено около 2,4 тыс. комнат. Самая дорогая комната Петербурга на данный момент оценивается в 9,6 млн рублей за 29 "квадратов" на улице Куйбышева (Петроградский район). Комната располагается на втором этаже дома, построенного в 1917 году. Основное преимущество – близость к метро.

На втором месте объект, который оценили в 8,5 млн рублей. Комната располагается в Центральном районе, на улице Некрасова. Общая площадь комнаты составляет 37 квадратных метров. Основные преимущества – близость к метро "Площадь Восстания" и расположение в 2-комнатной коммунальной квартире.

Топ-3 замыкает комната за 7,5 млн рублей на Гончарной улице в Центральном районе. Площадь комнаты больше, чем у ее конкурентов – 39 "квадратов". Основные достоинства так же близость к метро и собственный отдельный вход.

Замыкает ТОП-3 самых дорогих комнат Санкт-Петербурга объект, который оценён в 7,5 млн рублей. Данное предложение располагается в Центральном районе, на Гончарной улице. Площадь комнаты составляет 39 квадратных метров. Основными достоинствами данного предложения являются близость к метро, а также собственный отдельный вход.

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Фото: Piter.tv