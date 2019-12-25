Самая дешёвая комната у метро в Петербурге продаётся за 1,1 млн рублей

Всего на рынке на продажу выставлены 276 комнат, расположенных недалеко от станций метро.

В четверг, 12 августа, эксперты профильного агентства недвижимости "Доли.ру" поделились с Piter.tv последними данными с рынка недвижмости Петербурга.

Так, горожанам предлагают купить 276 квартир, которые располагаются в пяти минутах ходьбы от станции метро. Число экспонируемых комнат, начиная с января текущего года, сократилось на 180 предложений.

Больше всего комнат выставили на продажу в Центральном районе. Там предлагают 69 комнат в шаговой доступности от метро. Наиболее дешевый объект оценили в 1,5 млн рублей за 8 "квадратов" в коммуналке, а самый дорогой оценили в 5,15 млн рублей за 13,9 "квадратов".

На втором месте в топе по количеству продаваемых комнат у метро располагается Адмиралтейский район, там продаются 47 объектов. Самый дешевый – за 1,13 млн рублей (11,5 "квадратов"), самый дорогой – 7,4 млн рублей (в общем 45 "квадратов" за две раздельные комнаты).

Тройку замкнул Петроградский район, где экспонируются 45 комнат. Самый бюджетный вариант оценивается в 1,5 млн рублей, а самый дорогой – в 7,5 млн рублей. Площадь самой доступной комнаты составляет 11 кв. м., а самой дорогой комнаты – 21,4 кв. м.

В Приморском районе продают всего одну комнату за 3,1 млн рублей. Продавец предлагает 19 "квадратов".

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Фото: pexels