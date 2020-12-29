Самарский полицейский задержан по делу о злоупотреблениях

Дома у Чупрова 11 января прошёл обыск.

Самарский полицейский Кирилл Чупров задержан по делу о злоупотреблениях. Районный суд поместил его под домашний арест, пишет "Интерфакс".

Полицейского подозревают в причастности к утечке из базы данных "Розыск магистраль". В ней собираются данные о поездках людей. Следствие изучило запросы в поиске базы данных фамилий, которые оппозиционный политик Алексей Навальный называл в своём расследовании о покушении.

Дома у Чупрова 11 января прошёл обыск. В отношении полицейского начата служебная проверка по факту возбуждения уголовного дела. В случае признания Чупрова виновным он будет уволен из органов, а его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее полицейский погиб при стрельбе в Огайо.

Фото: Piter TV