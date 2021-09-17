Дмитрий Азарова проголосовал в родной школе.

Самарский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму. Об этом глава региона сообщил в собственном аккаунте в социальных сетях. В Instagram чиновник опубликовал пост с фотографиями и видео с избирательного участка. Дмитрий Азаров напомнил, что жители региона выбирают не только кандидатов в нижнюю палату парламента, но также и в Самарскую губернскую думу.

Свой выбор сделал в родной школе. Избирательные участки будут работать с 8 часов (7 часов по московскому времени) до 20.00 (19 часов по московскому времени) включительно до воскресенья. Дмитрий Азаров, глава Самарской области

Напомним, что на территории региона работают 1804 участковые избирательные комиссии.

Владимир Жириновский проголосовал на выборах в Госдуму.

Фото и видео: Instagram / azarov.life

