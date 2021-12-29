Видео: салют в честь годовщины снятия блокады прогремел у Петропавловской крепости

В 21:00 раздались 30 артиллерийских залпов, которые сопровождались салютом.

В четверг, 27 января, у Петропавловской крепости в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашисткой блокады прогремел праздничный фейрверк.

В 21:00 раздались 30 артиллерийских залпов, которые сопровождались салютом. Залпы были даны в честь честь героев обороны Ленинграда, военачальникам, труженикам тыла и жителям города.

Напомним, что первый артиллерийский салют из 24 залпов состоялся в Ленинграде 27 января 1944. Его выпустили из 324 орудий, которые были установлены в разных частях города.

Ранее Дворцовый мост подсветят в оливковые и зеленые цвета в честь Дня освобождения Ленинграда. Подсветку можно будет увидеть 27 января с 00.00 до 09.10 и с 17.10 до 00:00.

Видео: Instagram / pablo.carpintero

