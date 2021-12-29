Дворцовый мост подсветят в оливковые и зеленые цвета в честь Дня освобождения Ленинграда

Ее можно будет увидеть 27 января с 00.00 до 09.10 и с 17.10 до 00:00.

В четверг, 27 января, Дворцовый мост в Петербурге подсветят оливковым и зеленым цветами в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Зеленый и оливковый – это цвета ленты медали "За оборону Ленинграда" и Почётного знака "Жителю блокадного Ленинграда". Оливковый — символ Победы, а зелёный — жизни. Специалисты ГБУ "Ленсвет" включат подсветка моста два раза. Ее можно будет увидеть 27 января с 00.00 до 09.10 и с 17.10 до 00:00.

Ранее мы сообщали, что Сергей Мителев покинул пост директора "Ленсвета". Он переходит на новое место работы.

Фото: Вконтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"