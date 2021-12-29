  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дворцовый мост подсветят в оливковые и зеленые цвета в честь Дня освобождения Ленинграда
Сегодня, 19:27
194
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Дворцовый мост подсветят в оливковые и зеленые цвета в честь Дня освобождения Ленинграда

0 0

Ее можно будет увидеть 27 января с 00.00 до 09.10 и с 17.10 до 00:00.

В четверг, 27 января, Дворцовый мост в Петербурге подсветят оливковым и зеленым цветами в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Зеленый и оливковый – это цвета ленты медали "За оборону Ленинграда" и Почётного знака "Жителю блокадного Ленинграда". Оливковый — символ Победы, а зелёный — жизни. Специалисты ГБУ "Ленсвет" включат подсветка моста два раза. Ее можно будет увидеть 27 января с 00.00 до 09.10 и с 17.10 до 00:00.

Ранее мы сообщали, что Сергей Мителев покинул пост директора "Ленсвета". Он переходит на новое место работы.

Фото: Вконтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: годовщина освобождения, дворцовый мост, подстветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии