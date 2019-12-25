В Петербурге 13 июля открылись салоны красоты и бани

К привычному графику работы вернулась подземка.

В понедельник, 13 июля, в Петербурге сняли ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В полную силу заработали салоны красоты, а метро вернулось к привычному графику. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Попасть к парикмахеру или стилисту можно только по предварительной записи. Также для жительниц Петербурга стали доступны такие популярные услуги, как маникюр, педикюр, прием у косметолога и другие.

С понедельника в полноценном режиме начнет работать петербургская подземка. В конце марта метрополитен перешел на режим выходных и закрывался уже в десять часов вечера. Решение о возвращении привычного графика работы метро было принято правительством города по согласованию с Роспотребнадзором. Теперь метро в Петербурге будет работать, как и до пандемии – до полуночи.

Кроме того, с 13 июля в Северной столице вновь разрешили проводить тренировки в спортивных секциях. Однако вход на территорию комплекса открыт только для тренеров, спортсменов и обслуживающего персонала.

С понедельника петербуржцы смогут обращаться в Центр организации социального обслуживания не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме. Для горожан станут доступны бани и некоторые бытовые услуги.

Остальные ограничения власти города продлили до 26 июля.

Подробнее обо всех снятых ограничениях читайте в большом материале Piter.TV.

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