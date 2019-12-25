Решение примут ближе к выходным.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что салоны красоты в Ленобласти могут открыть на следующей неделе. Об этом заявил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Ялов отметил, что у людей на самоизоляции есть естественные потребности. В настоящее время власти Ленобласти прорабатывают варианты развития в условиях пандемии. Отмечается, что при ухудшении самоизоляцию могут продлить.

Уточняется, что открыть салоны красоты могут лишь там, где зафиксировано незначительное количество заболеваний.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы в самоизоляции обратились к волонтерам 380 раз за сутки.

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