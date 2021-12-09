Салоны красоты и фитнес-клубы теряют клиентов в Петербурге

Петербуржцы начали сокращать свои траты на салоны красоты, службы такси, кино, театры, музеи.

В Петербурге за последние два месяца произошел спад спроса на услуги, в том числе салоны красоты и фитнес-клубы. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

В целом за два года рынок претерпел существенные изменения, в частности, на фоне пандемии коронавируса. Петербуржцы начали сокращать свои траты на салоны красоты, службы такси, кино, театры, музеи. Снижение в разных сегментах может составлять от 5 до 30%.

По словам общественного омбудсмена Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляльи Сыдыковой, бюджет потребителя направлен на товары первой необходимости. Он добавила, что в будущем это может привести к закрытию моностудий и моносалонов.

Ранее мы писали, что завод Nissan в Петербурге не вернулся к работе после простоя. Он не работает с 14 марта.

Фото: pexels

