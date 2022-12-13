Стало известно, когда завершится ремонт трубы на 5-й Советской улице

В центре Петербурга забил горячий гейзер.

Сегодня вечером, 16 апреля, на 5-й Советской улице прорвало трубу с кипятком. Из дома напротив места аварии эвакуировали семь человек. В пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербург" рассказали, что ремонтные работы будут завершены до 17 апреля 07:00.

Сейчас на поврежденном участке работает аварийная бригада. Горячую воду и тепло подают в дома по резервной схеме.

Фонтан был таким мощным, что повредил окна одного из зданий. В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" заявили, что ответственность предприятия застрахована, ущерб пообещали возместить.

Ранее на Piter.tv: спасатели эвакуировали машины с места аварии на 5-й Советской улице.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (архив)