На 5-й Советской из жилого дома эвакуировали людей из-за аварии на трубе с кипятком

На место случившегося выезжали 15 спасателей и три спецмашины.

В воскресенье, 16 апреля, в Центральном районе прорвало трубу. Инцидент произошел на 5-й Советской улице. Сильный поток горячей воды хлынул в сторону дома № 25. Спасателям пришлось эвакуировать семь человек из здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в 17:54. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать шесть легковушек, которые оказались в зоне разлива.

На место случившегося выезжали 15 спасателей и три спецмашины. Сведения о пострадавших не поступали.

На месте аварии работают сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Сейчас специалисты предприятия отключают трубопровод. Они планируют заменить поврежденный участок сетей.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (архив)