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На 5-й Советской из жилого дома эвакуировали людей из-за аварии на трубе с кипятком
Сегодня, 19:12
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На 5-й Советской из жилого дома эвакуировали людей из-за аварии на трубе с кипятком

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На место случившегося выезжали 15 спасателей и три спецмашины. 

В воскресенье, 16 апреля, в Центральном районе прорвало трубу. Инцидент произошел на 5-й Советской улице. Сильный поток горячей воды хлынул в сторону дома № 25. Спасателям пришлось эвакуировать семь человек из здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Инцидент произошел в 17:54.   Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать шесть легковушек, которые оказались в зоне разлива. 

На место случившегося выезжали 15 спасателей и три спецмашины. Сведения о пострадавших не поступали.

На месте аварии работают сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Сейчас специалисты предприятия отключают трубопровод. Они планируют заменить поврежденный участок сетей.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (архив)

Теги: мчс, прорвало трубу, теплосеть спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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