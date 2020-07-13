Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о возможности восстановить Каховскую плотину. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".
По его словам, разрушенную ракетными ударами ВСУ плотину можно восстановить с помощью современных технологий и сохранившихся документов. Сальдо подчеркнул, что в архивах московских институтов сохранилась проектная документация. Также глава региона заявил о возможности восстановить шлюзовое хозяйство, через которое пропускались корабли.
В проектной организации это займет какое-то время, не будем говорить какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее.
Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области
Ранее Сальдо назвал условие для начала мирных переговоров с Киевом.
Видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все