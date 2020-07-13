Он подчеркнул, что в архивах московских институтов сохранилась проектная документация.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о возможности восстановить Каховскую плотину. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По его словам, разрушенную ракетными ударами ВСУ плотину можно восстановить с помощью современных технологий и сохранившихся документов. Сальдо подчеркнул, что в архивах московских институтов сохранилась проектная документация. Также глава региона заявил о возможности восстановить шлюзовое хозяйство, через которое пропускались корабли.

В проектной организации это займет какое-то время, не будем говорить какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее. Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области

Ранее Сальдо назвал условие для начала мирных переговоров с Киевом.

Видео: Telegram / РИА Новости