Глава региона оценил возможность переговоров между Москвой и Киевом.

Мирные переговоры с киевским режимом, если и будут нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделал в интервью с журналистами "РИА Новостей" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник заметил, что со стороны Москвы условие может быть только одно.

Это абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение исконно русских территорий, которые были в составе России и которые сейчас хотят вернуться. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Чиновник заметил, что все остальные параметры договоренности с киевским режимом будут определять в российском руководстве. Ранее губернатор Херсонской области предложил в рамках СВО дойти до Измаила.

Напомним, что на прошлой неделе первый заместитель помощника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности безопасности Джонатан Файнер заявил прессе о том, что в Вашингтоне хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для украинских властей условиях в конце 2024 года.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости