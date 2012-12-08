Губернатор Херсонской области предложил в рамках СВО дойти до Измаила

Владимир Сальдо напомнил об историческом прошлом страны.

Владимир Сальдо предложил правительству страны рамках проведения специальной военной операции на Украине повторить путь государственного деятеля Российской империи князя Григория Потемкина и дойти до города Измаил в Одесской области. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Таврия" сделал губернатор Херсонской области. Чиновник опубликовал интервью с журналистом в собственном Telegram-канале.

Мы все равно вернемся в Херсон, вернемся на правый берег. Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потемкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Сальдо рассказал, как украинские военные запугивают жителей Херсона.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо