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Губернатор Херсонской области предложил в рамках СВО дойти до Измаила

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Владимир Сальдо напомнил об историческом прошлом страны.

Владимир Сальдо предложил правительству страны рамках проведения специальной военной операции на Украине повторить путь государственного деятеля Российской империи князя Григория Потемкина и дойти до города Измаил в Одесской области. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Таврия" сделал губернатор Херсонской области. Чиновник опубликовал интервью с журналистом в собственном Telegram-канале.

Мы все равно вернемся в Херсон, вернемся на правый берег. Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потемкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию.

Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Сальдо рассказал, как украинские военные запугивают жителей Херсона.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо

Теги: владимир сальдо, измаил, одесса, сво, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Notboaft Pleatuek
Сегодня 13:40

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