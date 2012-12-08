Губернатор Херсонской области предложил в рамках СВО дойти до Измаила

Владимир Сальдо предложил правительству страны рамках проведения специальной военной операции на Украине повторить путь государственного деятеля Российской империи князя Григория Потемкина и дойти до города Измаил в Одесской области. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Таврия" сделал губернатор Херсонской области. Чиновник опубликовал интервью с журналистом в собственном Telegram-канале.
Мы все равно вернемся в Херсон, вернемся на правый берег. Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потемкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию.
Владимир Сальдо, глава Херсонщины
Сальдо рассказал, как украинские военные запугивают жителей Херсона.
Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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