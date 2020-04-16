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Сальдо рассказал, как украинские военные запугивают жителей Херсона

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Глава Херсонщины оценил работу киевского режима по созданию паники среди мирного населения.

Вооруженные силы Украины запугивают жителей временно подконтрольного им города Херсона, являющегося административным центром Херсонской области. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Таврия" сделал губернатор Владимир Сальдо. Чиновник опубликовал интервью с журналистом в собственном Telegram-канале.

Оккупационный режим, который сейчас в Херсоне действует, переходит все нечеловеческие границы. Сейчас, например, начали ездить по частным домовладениям и бросают гранату во двор, чтобы запугать тех, кто остался, и выдавить их оттуда.

Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Покушавшийся на жизнь губернатора Херсонской области скрылся от правосудия.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо

Теги: владимир сальдо, всу, новые регионы, оккупация, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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Notboaft Pleatuek
Сегодня 13:41

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