Сальдо рассказал, как украинские военные запугивают жителей Херсона

Вооруженные силы Украины запугивают жителей временно подконтрольного им города Херсона, являющегося административным центром Херсонской области. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Таврия" сделал губернатор Владимир Сальдо. Чиновник опубликовал интервью с журналистом в собственном Telegram-канале.
Оккупационный режим, который сейчас в Херсоне действует, переходит все нечеловеческие границы. Сейчас, например, начали ездить по частным домовладениям и бросают гранату во двор, чтобы запугать тех, кто остался, и выдавить их оттуда.
Владимир Сальдо, глава Херсонщины
Покушавшийся на жизнь губернатора Херсонской области скрылся от правосудия.
Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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