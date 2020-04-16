Сальдо рассказал, как украинские военные запугивают жителей Херсона

Глава Херсонщины оценил работу киевского режима по созданию паники среди мирного населения.

Вооруженные силы Украины запугивают жителей временно подконтрольного им города Херсона, являющегося административным центром Херсонской области. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Таврия" сделал губернатор Владимир Сальдо. Чиновник опубликовал интервью с журналистом в собственном Telegram-канале.

Оккупационный режим, который сейчас в Херсоне действует, переходит все нечеловеческие границы. Сейчас, например, начали ездить по частным домовладениям и бросают гранату во двор, чтобы запугать тех, кто остался, и выдавить их оттуда. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Покушавшийся на жизнь губернатора Херсонской области скрылся от правосудия.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо