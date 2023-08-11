Сальдо заявил о ежедневном запуске 30-40 дронов ВСУ по гражданским объектам

Он уточнил, что противник использует легкие дроны, способные переносить небольшие заряды.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о ежедневном запуске украинскими войсками 30-40 дронов по гражданским объектам. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Сальдо, Вооруженные силы Украины изменили способ противодействия российским войскам. Он уточнил, что противник использует легкие дроны, способные переносить небольшие заряды. Также врио главы Херсонской области заявил, что подобные атаки наносят ущерб именно гражданскому населению и экономике, а не военным.

Ранее Сальдо заявил, что угрозы эпидзаболеваний после ЧП на Каховской ГЭС практически нет.

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