Глава Херсонской области оценил аресты властей Украины по отношению к мирным гражданам.

Временно исполняющий обязанности Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ждавшие возвращения Вооруженных сил Украины в город Херсон местные жители сейчас разочарованы действиями киевского режима. Об этом российский чиновник сделал в эфире местного телеканала "Таврия". Отрывки выступления он разместил в собственном Telegram-канале. В настоящее время Киев арестовывает даже тех граждан, которые искренне ждали возвращения территории под контроль украинских властей.

Я имею информацию о тех, кто остался в Херсоне, что большая часть тех, кто ждал возвращения военных сил Украины, уже разочарованы в этом. Они видят, что происходит. Они видят, что бардак, что никакой помощи нет, что задерживают людей и сажают их за решетку. Владимир Сальдо, глава региона

Напомним, что 9 ноября 2022 года глава министерства по обороне Сергей Шойгу по предложению занимавшего тогда пост командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести армию в Херсонской области с правого берега Днепра на левый берег.

ВСУ чувствуют, что час освобождения Херсона близок, заявил Сальдо.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо