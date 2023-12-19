Наемника отправили в тыл, после чего доставят в госпиталь.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о взятии и в плен польского наемника под Крынками. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сальдо прикрепил к посту видео, на котором российские военнослужащие оказывают первую помощь польскому наемнику. Глава региона отметил, что его бросили другие боевики из группы. Наемника отправили в тыл, после чего доставят в госпиталь. По словам Сальдо, в Вооруженных силах РФ это строгий алгоритм обращения с пленными и ранеными.

Ранее Сальдо заявил о возможности восстановить Каховскую плотину.

Видео: Telegram / Владимир Сальдо