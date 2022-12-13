Врио главы региона рассказал о преступлениях киевского режима.

Херсон вернется под контроль России в обозримом будущем. Такое мнение в ходе общения с журналистами ТАССа высказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник пояснил прессе, что Вооруженные силы Украины уже не опираются на поддержку местного населения, так как граждане успели понять "кто есть кто".

Все-таки такое понятие, как военная тайна. Я могу сказать только одно: это произойдет в обозримом будущем. И в подтверждение тому, что эта дата не за горами, я могу привести сложившуюся в городе ситуацию: ВСУ теперь не опираются на поддержку оставшихся жителей. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Эксперт уверен в том, что даже те жители региона, которые ждали возвращения территории под контроль киевского режима, сейчас думают совершенно обратное. Владимир Сальдо знает о том, что Украина не уверена больше в своей способности удержать город своими войсками. В связи с этим ВСУ вывозят оттуда материальные ценности, разграбляют культурные ценности херсонских музеев.

На семьи погибших из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области распространили выплаты.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо