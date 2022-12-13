На семьи погибших из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области распространили выплаты

Владимир Сальдо рассказал о числе пострадавших в регионе среди гражданского населения.

Госдуарственные социальные выплаты в размере до трех миллионов рублей при ранении и до пяти миллионов рублей при гибели получат семьи жителей Херсонской области, которые пострадали от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник заметил, что среди мирных граждан количество пострадавших "не критическое".

Я собираю информацию по каждому человеку, который погиб или пострадал из-за обстрелов. Мы на их семьи распространяем выплаты, как и на военных... чтобы хоть как-то компенсировать и дать возможность ощутить поддержку. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Сальдо: российские военные построили множество фортификационных сооружений в Херсонской области.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо