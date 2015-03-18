Сальдо призвал Пригожина остановить действия ЧВК "Вагнер" и прекратить мятеж

Врио главы Херсонщины напомнил о героическом прошлом бойцов ЧВК "Вагнер".

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал Евгения Пригожина остановить действия частной российской военной компании "Вагнер" и прекратить мятеж. Российский чиновник пояснил, что перед страной в настоящее время стоит общая задача - победить противника в специальной военной операции, а также освободить соседнее государство от нацистского влияния и тлетворного Запада.

Было бы очень правильно и хорошо, чтобы именно Евгений Пригожин сам остановил эти действия, потому что в истории России мятежи еще никогда не приводили мятежников к успеху. Они подавлялись. Единственное, что из этого происходило, - это мешало выполнению общей задачи. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Эксперт добавил, что ситуация с ЧВК "Вагнер" в городе Ростове-на-Дону не совместима с целями и задачами, поставленными российским руководством в зоне специальной военной операции. Владимир Сальдо напомнил бойцам о том, что большую часть времени ЧВК совершала героические действия, которые привели к освобождению Артемовска и других населенных пунктов на СВО. Однако сейчас деятельность этой структуры несовместима с отечественным законодательством из-за несогласия руководства ЧВК с действиями руководства страны и Генерального штаба по управлению СВО.

Губернатор Воронежской области призвал не поддаваться на провокации и антизаконные призывы.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо