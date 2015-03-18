Губернатор Воронежской области призвал не поддаваться на провокации и антизаконные призывы

Александр Гусев рассказал о вооруженном мятеже в стране.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал местных жителей на территории российского региона не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. В видеообращении, опубликованном в социальных сетях, чиновник рассказал землякам о недавней ситуации. По его словам, в ночное время суток группа вооруженных людей совершила действия, которые выходят за рамки правового поля, здравого смысла, а также человеческого сознания. По мнению главы региона, не может быть никакого оправдания для мятежников. Он добавил, что в стране любые попытки нарушить Конституцию и законодательство будут пресечены, потерпят неудачу.

Никакие обстоятельства не в силах заставить нас усомниться в верности курса, которым ведет Россию наш президент. Дорогие земляки, прошу вас не поддаваться на провокации и антизаконные призывы. Давайте сохранять разум и спокойствие. Александр Гусев, глава региона

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Фото и видео: Вконтакте / Александр Гусев