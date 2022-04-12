Губернатор Алиханов обратился к калининградцам в "Вагнере"

Глава региона выразил поддержку российскому президенту.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в собственном Telegram-канале обратился к местному населению, которое проходит службу в рядах частной военной компании "Вагнер". Российский чиновник попросил соотечественников прекратить выполнять преступные указания руководства ЧВК, а также подчиниться приказу верховного главнокомандующего.

Дорогие друзья, вы должны прекратить выполнять преступные указания вашего руководства и подчиниться приказу верховного главнокомандующего, сложить оружие и перейти в места своей постоянной дислокации. Антон Алиханов, глава региона

Чиновник уточнил, что администрация приняла решение отменить на территории все массовые площадные мероприятия. Однако события на режимных объектах по билетам состоятся в обычном режиме. Речь идет о показах в кинотеатрах, концертах. Чиновник добавил, что с утра 24 июня провел консультации с Балтийским флотом, а военные проводят в регионе необходимые мероприятия.

Органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме.

Фото и видео: Telegram / Антон Андреевич