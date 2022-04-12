Органы власти Волгоградской области работают в штатном режиме

Администрация не отменит мероприятия, проводимые на молодежном фестивале в Волгограде.

Все органы власти на территории Волгоградской области работают в штатном режиме. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор российского региона Андрей Бочаров. Чиновник заметил, что состоятся все запланированные мероприятия, которые проводятся в рамках молодежного фестиваля в городе Волгоград. Спикер уточнил, что правоохранительные меры в целях безопасности усиливают контроль. В случае возникновения такой необходимости администрация предпримет дополнительные меры реагирования на угрозу. Андрей Бочаров пояснил, что местные жители поддерживают главу государства и военнослужащих.

Все органы власти работают в штатном режиме, все находятся на местах. Андрей Бочаров, глава региона

Напомним, что следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении основателя российской частной военной кампании "Вагнер" Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по статья за организацию вооруженного мятежа.

Губернатор рассказал о ситуации во Владимирской области.

Фото и видео: Telegram / Region_34