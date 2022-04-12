Губернатор рассказал о ситуации во Владимирской области

Александр Авдеев рассказал о поддержке военных и президента России.

Обстановка на территории Владимирской области сложилась спокойная, однако местные правоохранительные и иные силовые службы переведены на особый режим работы. Соответствующее заявление в ходе выступления с видеообращением в собственном Telegram-канале сделал губернатор российского региона Александр Авдеев.

Обстановка во Владимирской области спокойная, но все правоохранители, все службы переведены на особый режим. Все дневные мероприятия пройдут в штатном режиме, праздничные мероприятия, но вечерние, скорее всего, будут отменены... Все находится под контролем. Александр Авдеев, глава региона

Напомним,что российский президент Владимир Путин в обращении к гражданам заявил о том, что все виновные в попытке вооруженного мятежа понесут неизбежное наказание, а также ответят перед законом и народом. В целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей, там введен режим контртеррористической операции.

В Курской области усилили меры безопасности.

Фото и видео: Telegram / Авдеев. О важном