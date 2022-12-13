Сальдо попросил Путина посодействовать в создании агрокластера в Херсонской области

Чиновник попросил у главы РФ финансирование на создание такого сельскохозяйственного кластера.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в четверг 6 апреля попросил российского президента России Владимира Путина посодействовать созданию агропромышленного кластера на территории региона. на реализацию данной задачи чиновникам потребуется порядка 25 миллиардов рублей. Эти финансовые вложения должны будут окупиться за два года. По мнению Сальдо, при этом форма собственности такого агрокластера может быть произвольной.

Земледелие налажено, но есть недостаток в овощехранилищах, в холодильниках. Есть такое предложение: пойти по пути строения агрокластера, который включил бы в себя переработку, хранение и дальнейшую транспортировку. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области.

Фото и видео: Kremlin.ru