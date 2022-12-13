Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что нужно повышать уровень обеспеченности Херсонской области природным газом. Соответствующее поручение глава государства дал временно исполняющему обязанности губернатора Херсонщины Владимиру Сальдо в рамках рабочей встречи с чиновником в Москве. Сальдо пояснил политику, что данный российский регион на текущий момент газифицирован только на 27%.
А чего так? Надо поднимать уровень.
Владимир Путин, президент России
В Херсонской области сообщили, что аграрии региона бесплатно получат воду из Днепра.
Фото и видео: Kremlin.ru
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