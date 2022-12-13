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Сегодня, 14:27
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Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области

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Глава РФ провел встречу с Владимиром Сальдо.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что нужно повышать уровень обеспеченности Херсонской области природным газом. Соответствующее поручение глава государства дал временно исполняющему обязанности губернатора Херсонщины Владимиру Сальдо в рамках рабочей встречи с чиновником в Москве. Сальдо пояснил политику, что данный российский регион на текущий момент газифицирован только на 27%.

А чего так? Надо поднимать уровень.

Владимир Путин, президент России

В Херсонской области сообщили, что аграрии региона бесплатно получат воду из Днепра.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, владимир сальдо, газификация, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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adoralis anarafyn
Сегодня 14:47

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