Глава РФ провел встречу с Владимиром Сальдо.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что нужно повышать уровень обеспеченности Херсонской области природным газом. Соответствующее поручение глава государства дал временно исполняющему обязанности губернатора Херсонщины Владимиру Сальдо в рамках рабочей встречи с чиновником в Москве. Сальдо пояснил политику, что данный российский регион на текущий момент газифицирован только на 27%.

А чего так? Надо поднимать уровень. Владимир Путин, президент России

В Херсонской области сообщили, что аграрии региона бесплатно получат воду из Днепра.

Фото и видео: Kremlin.ru