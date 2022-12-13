В Херсонской области сообщили, что аграрии региона бесплатно получат воду из Днепра

Владимир Сальдо рассказал о советской инженерной оросительной сети.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал журналистам телеканала "Россия-24" о том, что представители сельскохозяйственной отрасли российского региона бесплатно получат воду из Днепра, которая поступает в местные оросительные системы. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, будет ли первое время ресурс бесплатен для фермеров.

Вся эта оросительная система - уникальное инженерное сооружение. <...> И в прошлом году, и в этом году. И весь степной Крым тоже получил воду. Там тоже зажили лучше аграрии. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Владимир Сальдо напомнил о том, что оросительная система, была спроектирована еще в советское время. Она является единственным в мире инженерным проектом данного типа. Вода из Каховского водохранилища идет до Джанкоя самотеком за счет рельефа местности. Далее по периферийным каналам ресурсы распределяются при помощи насосов.

Летом между Крымом и Херсонщиной запустят пассажирские поезда.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо