В Херсонской области рассказали о принуждении властями Украины к службе в ВСУ.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Украину в насильственной мобилизации жителей города Херсона. В эфире местного телеканала "Таврия" российский чиновник пояснил, что на подконтрольных киевскому режиму территориях молодых людей отправляют на линию боевого столкновения, вручая гражданам повестки, которые те не хотят принимать. Чиновники заставляют население идти в ряды Вооруженных сил Украины.

Они наших ребят силком хватают, силком вручают им повести и потом отправляют их в мясорубку – там, где линия соприкосновения. Владимир Сальдо, глава региона

Эксперт пояснил, что жители Херсона все лучше сознают суть украинских властей и то, что граждане Украины сражаются не за родину, а на самом деле за тот международный имперализм, которым управляют англосаксы.

Сальдо: ждавшие возвращения ВСУ в Херсон жители разочарованы киевским режимом.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо

