Сальдо: иностранцы готовят десант ВСУ для форсирования Днепра

В Херсонщине сообщили о попытках ВСУ прорваться на другой берег реки Днепр.

Несколько баз обучения, на территории которых преподают иностранные инструкторы, располагаются в городе Очаков Николаевской области. Соответствующее заявление на полях Восточного экономического форума во Владивостоке сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, выступая с комментариями для журналистов "РИА Новостей". Чиновник из нового региона страны пояснил, что именно там подготавливается десант Вооруженных сил Украины, необходимый Киеву для форсирования реки Днепр и высадки на Кинбурнской косе.

Есть город Очаков, истинно русский город, но сейчас там находятся иностранные инструкторы, наемники. Там несколько баз обучения. Там есть морской же десант специального назначения, который не прекращает попыток высадки на Кинбурнскую и Тендровскую косы. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Эксперт добавил, что ВСУ каждый раз несут большие потери в личном составе, а российские силы контролируют все острова Херсонской области на реке Днепр.

На правом берегу Днепра уничтожили "опорники" и технику ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости