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Сальдо: Киев скрывает от жителей правду о ситуации в освобожденных регионах

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Чиновник рассказал о том, что граждан насильственно привлекают в ряды ВСУ.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо считает, что киевский режим скрывает от жителей региона правду о ситуации, которая происходит в освобожденных Москвой территориях. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал российский чиновник. Эксперт пояснил, что Вооруженные силы Украины занимаются насильственной мобилизацией населения. По большей части речь идет о мужчинах. Он пояснил, что задачи по привлечению новых солдат выполняют не уроженцы самого региона, а абсолютно чужие для города люди, которые прибыли из других украинских земель.

Киевский режим врет и скрывает правду об истинном положении дел на возвращенных территориях и в большой России. В последнее время они действуют не так активно, видимо, опасаясь гнева населения.

Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Сальдо заявил, что в Херсоне все больше людей ждут возвращения России.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
 

Теги: владимир сальдо, всу, мобилизация, соловьёв live, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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