Чиновник рассказал о том, что граждан насильственно привлекают в ряды ВСУ.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо считает, что киевский режим скрывает от жителей региона правду о ситуации, которая происходит в освобожденных Москвой территориях. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал российский чиновник. Эксперт пояснил, что Вооруженные силы Украины занимаются насильственной мобилизацией населения. По большей части речь идет о мужчинах. Он пояснил, что задачи по привлечению новых солдат выполняют не уроженцы самого региона, а абсолютно чужие для города люди, которые прибыли из других украинских земель.

Киевский режим врет и скрывает правду об истинном положении дел на возвращенных территориях и в большой России. В последнее время они действуют не так активно, видимо, опасаясь гнева населения. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Сальдо заявил, что в Херсоне все больше людей ждут возвращения России.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

