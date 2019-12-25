Сайты образовательных учреждений Петербурга хотят сделать более открытыми

На интернет-порталах должны быть указаны дата создания учреждения, его структура, образовательные программы, условия для занятий спортом и проведения досуга, обеспеченность общежитиями и многое другое.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Всеволод Беликов, Любовь Егорова и Денис Четырбок разработали законопроект, направленный наполнением улучшение системы образования в городе, а именно — ее информационной открытости. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что законопроект предполагает, что уполномоченный орган исполнительной власти будет следить за наполнением официальных сайтов образовательных учреждений Петербурга, проверять выполнение аккредитационных показателей, и полноту представленной информации. Например, на интернет-порталах должны быть указаны дата создания учреждения, его структура, образовательные программы, условия для занятий спортом и проведения досуга, обеспеченность общежитиями и многое другое.

Мне кажется, идея правильная. У ребят должен быть доступ к подробной информации о школе, колледже, вузе. Родители должны иметь полное и объективное представление об организации, которой они доверяют образование своего ребенка. А для абитуриентов подробный, понятный, честный сайт и вовсе имеет принципиальное значение при выборе альма-матер. Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

Бельский выразил согласие с коллегами-депутатами в том, что такой мониторинг не только полезен для учащихся и их близких, но и позволит более эффективно отслеживать динамику развития образования в Санкт-Петербурге, его качество и открытость в целом. Инициативу планируют рассмотреть в осеннюю сессию.

Ранее петербуржцы обратились к депутатам по поводу законопроекта о содержании собак.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)