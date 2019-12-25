Сайты могут использовать файлы cookie для сбора данных о пользователях

Благодаря этой информации разработчики могут улучшить сайт и потом монетезировать.

Посещая веб-сайты в интернете, все чаще можно встретить уведомление об использовании файлов cookie. С их помощью разработчики собирают о вас информацию во время посещения сайта. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Благодаря файлам cookie можно узнать, сколько человек был на сайте, какой товар или сайт привлекли его внимание, что он приобрел. Благодаря этой информации разработчики могут улучшить сайт и потом монетезировать.

Если вы не хотите, чтобы сайты таким образом собирали о вас информацию, можно заблокировать их в браузере. Александр Тимофеев

Но на смартфонах это сделать будет невозможно.

Ранее в России обнаружили более 100 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов.

Фото: pixabay