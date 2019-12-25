Компания занимается предотвращением кибератак.

В России обнаружено более 100 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на руководителя направления антиконтрафакта департамента защиты бренда Group-IB Яков Кравцов.

Представители Group-IB заметили, что за последние полтора-два месяца был зафиксирован бум создания фишинговых и мошеннических ресурсов, занимающихся продажей авиабилетов.

В конце июля их было три десятка, в середине августа – уже около сотни. Большая часть из них уже заблокирована. - Яков Кравцов, руководитель направления антиконтрафакта департамента защиты бренда Group-IB

Некоторые ресурсы появились еще до карантина. Из-за пандемии эти сайты были активированы, когда начали открываться границы. Мошенники часто использовали бренды известных авиаперевозчиков по продаже билетов и туров. Представитель Group-IB посоветовал внимательно отнестись к выбору ресурса для покупки и брони билетов.

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