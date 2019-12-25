Сайт по продаже билетов в Эрмитаж временно престал работать из-за сбоя

Администрация приносит извинения за временные неудобства. Над устранением неполадок работают технические специалисты.

На сайте Эрмитажа произошёл технический сбой: функция покупки билетов временно недоступна. Об этом предупредила пресс-служба музея.

Администрация приносит извинения за временные неудобства. Над устранением неполадок работают технические специалисты.

Посетителям, которые не могут получить ранее купленный билет, необходимо обратиться к администраторам входной зоны. Кроме того, билеты за полную стоимость и льготные проходки доступны в кассах музея. Билеты по специальному предложению и билеты с экскурсиями приобрести нельзя.

Ранее мы сообщили о том, что гости Эрмитажа смогут посетить бесплатные концерты.

Фото: Piter.TV