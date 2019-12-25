Гости Эрмитажа смогут посетить бесплатные концерты

Мероприятия в рамках проекта "Музыкальные променады" будут проходить каждый третий четверг месяца

Государственный Эрмитаж организует бесплатные концерты для посетителей. Об этом сообщила пресс-служба музейного комплекса.

Мероприятия в рамках проекта "Музыкальные променады" будут проходить каждый третий четверг месяца (20 июля, 17 августа и 21 сентября) в Большом дворе Зимнего дворца. Начинаться выступления будут до открытия выставочных залов, продолжительность составит 40 минут.

Музыкальные сочинения Ганса и Мельхиора Нойзидлеров, Джона Даулэнда, Клодена де Сермизи, Диего Ортиса и Тильмана Сузато настроят посетителей музея на просмотр экспозиций. Каждый концерт будет посвящён определённой тематике или выставке.

Ранее мы сообщили о том, что Эрмитаж запустил голосового помощника для посетителей.

Фото: Piter.TV