Эрмитаж запустил голосового помощника для посетителей

Для запуска сервиса были изучены запросы посетителей за 3 месяца, обработано более 25 тысяч звонков, выбраны самые важные и часто задаваемые вопросы.

Эрмитаж запустил интеллектуального голосового помощника. Он готов общаться с посетителями в любое время и работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Голосовой помощник подскажет, как купить билет и какие есть льготы, как найти вход в музей или попасть на экскурсию и многое другое. Если помощник не знает ответа, звонок будет переведен на сотрудника.

Для запуска сервиса были изучены запросы посетителей за 3 месяца, обработано более 25 тысяч звонков, выбраны самые важные и часто задаваемые вопросы.

Интеллектуальный голосовой помощник будет постоянно улучшаться и обучаться командой музея. Пока что он запущен только на русском языке в демо-режиме и доступен по номеру +7 (812) 679 71 35.

Также в Эрмитаже появились путеводители для людей с особенностями ментального развития. Всего в путеводителе есть два маршрута по Главному музейному комплексы с разными входами: со стороны Иорданской лестницы и Шуваловского проезда.

Фото: Эрмитаж