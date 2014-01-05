В Эрмитаже появились путеводители для людей с особенностями ментального развития

Для петербуржцев и туристов в Эрмитаже сделали путеводитель для людей с особенностями ментального развития, в том числе с аутизмом.

В Эрмитаже появился первый в России путеводитель для людей с аутизмом и другими особенностями ментального развития. Об этом пишет телеграм-канал "Петербург будущего".

Всего в путеводителе есть два маршрута по Главному музейному комплексы с разными входами: со стороны Иорданской лестницы и Шуваловского проезда.

Каждая достопримечательность подробно описана и дополнена полезными советами, например, о днях недели и времени суток, когда Эрмитаж менее посещаем, о местах для отдыха и местах, представляющих особый интерес.

Планируется также создать в музее зону комфорта для особых посетителей. Кроме того, рассматривается возможность введения "тихого часа", когда Эрмитаж будет открыт только для индивидуальных посетителей, а не для групп туристов.

Ранее сообщалось, что группа ПНЕВМОСЛОН 10 августа даст сольный концерт на крыше Roof Place.

Фото: Piter.TV