Москвичей предупредили, что из-за большой нагрузки на сервера, процесс выдачи пропусков может немного затянуться.

Сайт мэра Москвы подвергся бот-атакам в первый день выдачи пропусков. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

Известно, что бот-атаки велись в том числе и из зарубежных стран. Расследованием хакерского вмешательства займутся правоохранительные органы. Об этом рассказали в пресс-службе оперативного штаба.

Сообщается, что более 702 тысяч заявок на электронные пропуска подали в Москве с начала работы сервиса на mos.ru. Из них выдано 697 899 рабочих пропусков.

Москвичей предупредили, что из-за большой нагрузки на сервера, процесс выдачи пропусков может немного затянуться.

Ранее мы рассказывали, что на сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков.