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Сайт и кол-центр Пулково не работают с 8:30 утра
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Сайт и кол-центр Пулково не работают с 8:30 утра

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В пресс-службе рассказали, что там проводятся временные технические работы.

В среду, 16 марта, в кол-центре и на сайте аэропорта Пулково с утра начали проводить технические работы. 

Как рассказали в пресс-службе комитета по развитию туризма Петербурга со ссылкой на пресс-службу аэропорта, по всем вопросам можно обращаться в официальную группу аэропорта в социальной сети "Вконтакте".

Ранее из Петербурга в Якутию отправили четырёх летучих мышей и четырёх сурков и сурикатов. Специалисты установили, что на животных оформлены все необходимые ветеринарно-сопроводительные документы.

Фото: pexels
 

Теги: колл-центр, пулково, сайт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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