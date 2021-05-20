Сайт и кол-центр Пулково не работают с 8:30 утра

В пресс-службе рассказали, что там проводятся временные технические работы.

В среду, 16 марта, в кол-центре и на сайте аэропорта Пулково с утра начали проводить технические работы.

Как рассказали в пресс-службе комитета по развитию туризма Петербурга со ссылкой на пресс-службу аэропорта, по всем вопросам можно обращаться в официальную группу аэропорта в социальной сети "Вконтакте".

Ранее из Петербурга в Якутию отправили четырёх летучих мышей и четырёх сурков и сурикатов. Специалисты установили, что на животных оформлены все необходимые ветеринарно-сопроводительные документы.

Фото: pexels

