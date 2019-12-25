В начале года сахар в магазинах можно было купить в среднем за 50 рублей, сегодня же он обойдется в 55 рублей.

С начала года сахар в Ленобласти подорожал на 10%. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата.

В начале года сахар в магазинах можно было купить в среднем за 50 рублей, сегодня же он обойдется в 55 рублей.

Сахар настолько подорожал и в Петербурге. В России сахар подорожал на 8,7% – с 50 до 54 рублей.

Также, по данным Петростата, в ноябре в Ленобласти подорожали многие продукты. Антирекорд месяца принадлежит огурцам, которые стали дороже на 10%.

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