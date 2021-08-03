Эксперт объяснил, что взрывчатое вещество не могло попасть в продукт ни при производстве, ни при транспортировке.

Сахалинский хлебокомбинат прокомментировал видео с взорвавшимся батоном. В интервью "РИА Новостям" глава предприятия Сергей Ежелев пообещал провести исследование продукта, если он будет предоставлен специалистам. Он уверен, что взрывчатое вещество не могло попасть в хлеб ни во время его производства, ни при транспортировке.

Ежелев заметил, что хлеб выпекался при температуре 200-220 градусов, поэтому если бы в нем имелось взрывчатое вещество, то оно взорвалось бы еще в печи. Во время доставки продукта также исключено попадание посторонних предметов, так как каждый батон имеет индивидуальную упаковку. На хлебокомбинате предположили, что автор ролика либо резала хлеб на проводе, либо произошло замыкание электричества.

Таким образом представитель завода прокомментировал ролик, распространившийся по социальным сетям 2 августа. В видео женщина рассказала, что зафиксировала взрыв в тот момент, когда резала батон ножом. Очевидица объяснила, что у нее расплавился нож, а хлеб пахнет порохом. Пострадавшая продемонстрировала на камеру черный след и нож с отметиной.

Девочки, я начала его резать – у меня там что-то взорвалось... Был грохот… Как бомбочку бросаешь в костер, она взрывается, немножко искрит и дымка пороха — вот то же самое. Это в нарезном батоне. комментарий женщины

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Видео: ВКонтакте / Набережные Челны ONE