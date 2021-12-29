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Садоводства Ленобласти могут получить субсидии на обустройство инженерной инфраструктуры
Сегодня, 12:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Садоводства Ленобласти могут получить субсидии на обустройство инженерной инфраструктуры

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Область компенсирует жителям СНТ до 90% стоимости.

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти объявляет прием заявок от садоводств на получение субсидии на обустройство инженерной инфраструктуры.

Область компенсирует жителям СНТ до 90% стоимости строительства или реконструкции дорог, линий газо-, водо-,  электропередачи. В этом году сумма субсидий составляет 40 миллионов рублей.

Прием заявок  – до 21 февраля включительно, подробности  – на сайте комитета по АПК .

В регионе 864 садоводческих товариществ  жителей Ленобласти. В 2021 году субсидию получили  23 областных садоводства.

Ранее в Ленобласти обновили антиковидные ограничения.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: снт, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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