Садоводства Ленобласти могут получить субсидии на обустройство инженерной инфраструктуры

Область компенсирует жителям СНТ до 90% стоимости.

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти объявляет прием заявок от садоводств на получение субсидии на обустройство инженерной инфраструктуры.

Область компенсирует жителям СНТ до 90% стоимости строительства или реконструкции дорог, линий газо-, водо-, электропередачи. В этом году сумма субсидий составляет 40 миллионов рублей.

Прием заявок – до 21 февраля включительно, подробности – на сайте комитета по АПК .

В регионе 864 садоводческих товариществ жителей Ленобласти. В 2021 году субсидию получили 23 областных садоводства.

Ранее в Ленобласти обновили антиковидные ограничения.

Фото: правительство Ленобласти