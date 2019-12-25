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Садоводы Петербурга постарались над благоустройством местности у Московских ворот
Сегодня, 12:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Садоводы Петербурга постарались над благоустройством местности у Московских ворот

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Петербургские садоводы благоустроили местность у Московских ворот. Ландшафтный дизайн создавался совместно с Комитетом по благоустройству.

У подножия Москвоских ворот на площади в 1 тысячу квадратов раскинулся новый партесный цветник в регулярном стиле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Теперь в центре оживленной магистрали петербуржцев и гостей города будет радовать зелёная изгородь из бегонии клубневой разного окраса и кустов спиреи ниппонской. 

Над проектом специалисты садово-паркового предприятия "Южное" трудились весь 2022 год. Эксперты совместно с Комитетом по благоустройству разработали ландшафтный дизайн местности.

Ранее сообщалось, что хозяйства Ленобласти впечатляют: урожай ягод собирают с помощью тракторов

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Теги: благоустройство, московские ворота, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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