Садоводы Петербурга постарались над благоустройством местности у Московских ворот

Петербургские садоводы благоустроили местность у Московских ворот. Ландшафтный дизайн создавался совместно с Комитетом по благоустройству.

У подножия Москвоских ворот на площади в 1 тысячу квадратов раскинулся новый партесный цветник в регулярном стиле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Теперь в центре оживленной магистрали петербуржцев и гостей города будет радовать зелёная изгородь из бегонии клубневой разного окраса и кустов спиреи ниппонской.

Над проектом специалисты садово-паркового предприятия "Южное" трудились весь 2022 год. Эксперты совместно с Комитетом по благоустройству разработали ландшафтный дизайн местности.

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Фото: Правительство Санкт-Петербурга